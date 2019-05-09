Isparta'da ‘Yaya öncelikli Trafik Haftası' etkinlikleri

Isparta'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Haftanın bu yılki sloganı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' , teması ise ‘Yaya öncelikli trafik güvenliği' oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca ‘Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilen ve yayalara bir dizi öncelik tanıyan kanun düzenlemesinin hayata geçirildiği 2019 yılında, trafik Jandarma ve Polis, bakanlığın belirlediği tema çerçevesinde hafta etkinlikleri düzenledi.

Isparta'daki Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Isparta Valiliği önünde Jandarma ve Emniyet Trafik ekiplerince stantlar kuruldu.

Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere, polis ve vatandaşın, alkollü sürücünün yaşadıklarını hissettiren ‘alkol gözlüğü' damga vurdu. Etkinlikte ayrıca minik öğrenciler için akülü araba ile test sürüşü gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında alana gelen vatandaşlar, ‘alkol gözlüğü'nü taktıktan sonra önlerindeki topu kimi zaman bulmakta güçlük çektiler, kimi zaman da minyatür kaleye isabet ettiremediler.

‘Alkol gözlüğü'nü takan trafik polisleri ve vatandaşların yaşadığı o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile çocuk yaşta trafik eğitiminin işlendiği etkinlikler kapsamında, Atatürk İlkokulu öğrencilerine önce tiyatro gösterisi izletildi. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan akülü araçları trafik kurallarına göre kullandılar.

Etkinlik sonrasında polis, jandarma ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.