Isparta'da yeni yılın ilk bebeklerine Vali'den altın ödülü

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yılın ilk dakikalarında Isparta Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, burada dünyaya gelen ilk bebekler olan Eymen ve Melih'e altın taktı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni yılın ilk dakikalarında Isparta'nın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Vali Seymenoğlu yeni yılın ilk dakikalarında Isparta Şehir Hastanesi'ne giderek, burada Funda-Ömer Korkut çiftinin normal doğumla dünyaya gelen erkek bebekleri Eymen ile Aynur-Mehmet Ünsal çiftinin suda doğum ile dünyaya gelen erkek bebekleri Melih'i ziyarette bulundu.

Isparta'nın 2019 yılındaki ilk bebekleri olarak hastanede dünyaya gelen Eymen ve Melih'e altın takan Vali Seymenoğlu, bebeklerin anne ve babalarını da tebrik etti.

Vali Seyemnoğlu daha sonra hastanedeki doğum servisleri ve suda doğum ünitesini gezerek İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Karaya'dan bilgi aldı.

Seymenoğlu, bebekler, anne - babaları ve sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.