İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da yenilenen cami tuvaletleri ücretsiz olacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin talimatı kapsamında Ulu Cami’nin tuvaletinin yenilendi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehirdeki cami tuvaletlerinin yenileneceği ve 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceğine ilişkin talimatı kapsamında Ulu Cami'nin tuvaletinin yenilendi.



Bay-bayan tuvaletleri ile abdest alma yerleri yenilenen, engellilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekle getirilen Anıtlar Kuruluna ait Ulu Cami tuvaletinin ardından yine mülkiyeti Anıtlar Kuruluna ait olan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Cami tuvaletlerinin yenilenmesi amacıyla projeler hazırlandı ve önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak.


Anıtlar Kurulundan alınan izin üzerine ihale hazırlıkları başlayan, projesi hazırlanan Kavaklı Cami ve Mimar Sinan Camileri de aynı Ulu Cami tuvaletinde olduğu gibi modern bir şekle kavuşacak ve vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunulacak.


Camiler de engelli vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği, bakım ve temizliği belediye tarafından gerçekleştirilecek olan tuvaletler ücretsiz hizmet verecek.


Yol kodu altında bulunan cami tuvaletleri, yol seviyesine çıkarılacak, yeni abdesthaneler eklenecek. Tuvaletlerin yapım ihalelerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.