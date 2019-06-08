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Isparta'da ‘Yer gök gül' sergisi

Isparta’da bu yıl 5.

Isparta'da bu yıl 5. kez ‘Yer gök gül' isimli ebru sergisi açıldı.


‘Yer gök gül' karma ebru ve katı sanatı sergi açılışına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve çok sayıda davetli katıldı. Bir alış veriş merkezinde açılan serginin koordinatörlüğü ve organizatörlüğünü üstlenen Mukadder Kavas, çeşitli illerde bulunan ebru sanatının usta ellerini de bir araya getirdi. Sergi açılışı sırasında misafirlerin üzerine gül yaprakları yağarken, tüm ziyaretçilere gül kokulu helva dağıtımı yapıldı.


Yarın sona erecek olan sergide ayrıca ürünlerin satışa sunulduğu belirtildi.

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