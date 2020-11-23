İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da yerli tohum denemeleri

Isparta’da "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında 9 buğday ve 5 arpa çeşidinin ekimi yapıldı.

Isparta'da "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında 9 buğday ve 5 arpa çeşidinin ekimi yapıldı.


Isparta'da yerli ve milli tohum üretiminin arttırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitülerce geliştirilen çeşitlerin çiftçilere ulaştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tekfen Tarımsal Araştırma'dan temin edilen 9 buğday ve 5 arpa çeşidi ile demonstrasyon kuruldu.


Proje, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin destekleriyle hayata geçirildi. Proje kapsamında, Ayten Abla, Şanlı, Tekfen 1013, Tekfen 2038, Tekfen 2064, Tekfen 2071 ekmeklik buğday, İmren, Eminbey, Dumlupınar makarnalık buğday ile Burakbey, Tosunpaşa, Bozlak, Zeynelağa ve Avcı arpa çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacıyla merkeze bağlı Bozanönü Köyü'nde 74 dekar alanda ekim yapıldı. Ekimler sonrası ekipler, üreticileri bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.