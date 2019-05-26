Isparta'da yetimler yararına iftar

Isparta'da yaklaşık 8 ay önce kurulan 15 Temmuz İmam Hatipliler Derneği(TİMHADER) yetimler yararına iftar programı düzenledi. Biletli olarak düzenlenen programda elde edilen gelirin bir kısmı ile Ramazan Bayramı öncesinde yetim çocuklara kıyafet hediye edileceği belirtildi.

Isparta Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, protokol mensupları, şehit aileleri, yetimler ve birçok davetli katıldı.

Çapan: “Birlikten güç, merhametten sevgi doğmaktadır”

Programda bir konuşma yaparak, sosyal sorumluluk anlayışının önemini vurgulayan TİMHADER Başkanı Ramazan Çapan, “Yetimlerimizin yüzlerini güldürebilmek yaralarını bir nebze bile olsa sarabilmek bize huzur ve mutluluk vermektedir. Bugün, bir kere daha anladık ki birlikten güç, merhametten sevgi doğmaktadır. Egolarını bir kenara bırakıp, imanı ve vicdanı mesuliyetin sorumluluğunu hisseden ve bunun gereğini yerine getirenlerden, böyle güzel bir programa vesile olanlar ve siz gönül dostlarından Allah razı olsun. Yapmış olduğumuz iyiliklerin karşılığını hem bu dünyada hem ahirette karşınıza çıkarsın” dedi.

Başkan Çapan konuşmasında ayrıca, “Bizlerin, 15 Temmuz ile Milli Birlik, İmam Hatipliler olarak manevi kimliğimizi gelecek nesillere aktarmak adına kurduğu bu dernek, sadece yetimlerimize, öksüzlerimize değil, şehitlerimize, gazilerimize, vatan için can veren yiğitlerimize aynı hassasiyette yaklaşmaktadır. Sosyal sorumluluk anlayışı ile de hayatın her alanında bulunmaya gayret göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.

İftar saatine kadar Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı program, oruçların açılması sonrasında karşılıklı istişareler ile son buldu.