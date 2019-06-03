Isparta'da yetimlere bayram harçlığı

Isparta 15 Temmuz İmam Hatipliler Derneği'nin (TİMHADER) "Yetime bir elde sen uzat" sloganı ile 24 Mayıs Cuma günü öksüz ve yetimler yararına düzenlediği iftar programında elde edilen gelirleri kentte yaşayan öksüz yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

"Gülen çocuklar, mutlu bayramlar" solganı ile titiz bir çalışma yürüterek, tespit edilen öksüz yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara eşit olarak belirlenen limitte hediye çekleri ve bayram harçlıkları dağıtıldı.

15 Temmuz İmam Hatipliler Derneği yönetimi tarafından hazırlanan hediye çekleri okullar ziyaret edilerek, okul müdürleri ve öğretmenler gözetiminde çocuklara teslim edildi.

Yaptıkları dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi veren TİMHADER Başkanı Ramazan Çapan, “Yetimler, öksüzler ve ihtiyaç sahibi çocuklar için yapmış olduğumuz iftar programında satmış olduğumuz iftar davetiyelerine duyarsız kalmayıp örnek davranış sergileyerek katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm yardımsever kadirşinas Isparta halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Rabbim bizleri ‘hayra anahtar, şerre kili' eylesin. Bizler, sizlerin emanetini evlatlarımıza teslim ederken onların gözlerindeki mutluluğu gördük ve o şefkate muhtaç bakışlar, yapmış olunan hayrın manevi büyüklüğünü anlatmaya yetti. Derneğimiz 15 Temmuz ile Milli Birlik, İmam Hatipliler olarak manevi kimliğimizin gereklerini gelecek nesillere aktarmak adına yoğun çalışmalarına siz değerli halkımızın da katkılarıyla devam edecektir. Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık afiyet esenlikler diliyorum. Allah sizlerden razı olsun” dedi.