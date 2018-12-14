Isparta'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Isparta'da polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda sahte bandrol yapıştırılmış 58 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şahısların kaçak içkileri yılbaşında piyasaya sürme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak içki operasyonu düzenledi.

Ekipler, kent merkezindeki 4 adreste yaptığı operasyonda sahte bandrol yapıştırılmış vaziyette, çeşitli marka ve boyutlarda 58 şişe kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili A.Y. ve A.S. isimli 2 şüpheli yakalanırken, aramalarda ayrıca 2 adet av tüfeği ele geçirildiği belertildi. KOM polisi, gözaltına aldığı 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatırken, şüphelilerin içkileri yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi.