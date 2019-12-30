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Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle 2 ilçeyi bağlayan yol kapandı

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeyi Şarkikaraağaç’a bağlayan yol kapandı.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeyi Şarkikaraağaç'a bağlayan yol kapandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu ilçede Isparta İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi.


Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde gece saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı yer yer 15 santimetreye ulaştı. İlçede aralıksız olarak devam eden yağış nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Yenişarbademli - Şarkikaraağaç Karayolu ulaşıma kapandı. Halen kar yağışının ettiği ilçede, Isparta İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin kapanan yolun açılması için seferber olduğu öğrenildi. Öte yandan, beyaz örtü ile kaplanan ilçede şuana kadar karla ilgili başka bir olumsuzluk meydana gelmediği öğrenildi.

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