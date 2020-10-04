Isparta'da yol kenarında sahipsiz bir tarih

Isparta'da ilk kez 1783 yılında merhum Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından yaptırılan tarihi çeşme, yol kenarında otların arasında kaderine terk edilmiş durumda.

Isparta-Eğirdir karayolunun 3'üncü kilometresinde yol kenarında tarihi bir çeşme dikkati çekiyor. Çeşme ilk kez 1783 yılında merhum Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından yaptırılarak hizmete açılmış. Daha sonra ise tamiratını 1969 yılında Tümgeneral Nedim Aydınoğlu, Hacı Mehmet Konya ile birlikte yapmış. Uzun yıllar hizmet veren çeşme, şu anda kullanılamaz durumda. İki bölümden oluşan çeşmenin ön bölümündeki kitabede “Bu eser ilk defa Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından 1783 yılında yaptırılmıştır. Duadan unutmayın yapan-yaptıranların cümlesini” yazıyor. Kitabenin ortasında ise ayyıldız yer alıyor.

Çeşmenin olduğu bölümdeki kitabede de yine eseri yaptıran ve tamir ettirenlerin bilgilerine yer veriliyor. Çeşmenin yerinin Ali köyünden Eliboş Mustafa tarafından hibe edildiği bilgisi de yine burada yer alıyor.

Müdürlüğün internet sitesinde yer almıyor

Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından yaptırılan bu tarihi çeşmenin bilgileri İl Kültür Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde bulunmuyor. Müdürlüğün sitesinde mimari yapılar bölümündeki çeşmeler kısmında Sülübey Mahallesi'nde bulunan ve Osmanlı dönemine ait olan Yılankıran (Çukur) ile Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Karbuz Çeşmesi'ne yer veriliyor.