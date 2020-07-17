Isparta'da yol kontrolünde durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Isparta'da emniyet ekipleri, yol kontrolü sırasında durdukları otomobilde 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta-Konya karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç içerisindeki şahıslarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrolü sırasında durdurulan araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.