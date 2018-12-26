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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır, 24 yaralı (2)

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralı sayısının 24 olduğu öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralı sayısının 24 olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.30 sıralarında Yalvaç-Senirkent arasındaki Celeptaş köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yalvaç'tan İzmir'e seyrettiği öğrenilen içinde 28 yolcunun bulunduğu otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri hafif yaralıları Yalvaç Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırdı.


Kazada 1'i ağır 24 kişi yaralandı.

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