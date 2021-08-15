Isparta'da ‘Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu sergilendi

Isparta'da Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıldönümü dolayısı ile, 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

2021 UNESCO Yunus Emre Anma Yılı ve Cumhurbaşkanlığı'nca bu yıl ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı 'Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu Isparta'da izleyicilerle buluştu.

Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın ise yönetmenliğini yaptığı, Oyuncu Volkan Satır'ın Yunus Emre'yi canlandırdığı oyun büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin kendi dünyasında varlığının sebebini araması, Hacı Bektaşı Veli ve Taptuk Emre ile tanışmasını anlattı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında düzenlenen tiyatro gösterisine Vali Ömer Seymenoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlenen ‘Yunus'la Yürürken' isimli tiyatro oyunu sonunda Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü ve oyunun yönetmeni Saliha Karahasan'a Vali Seymenoğlu tarafından çiçek takdim edildi.

Vali Seymenoğlu yaptığı konuşmada tüm oyunculara teşekkür ederek, “Yunusla Yürürken isimli bu güzel oyunu sahneye koyan çok değerli sanatçı arkadaşlarıma sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Yüce yaradandan dileğim hep Yunus gibilerle bizleri karşılaştırması sevgiyi, sevmeyi, bölüşmeyi, arkadaşlığı, kardeşliği, birlik ve beraberliği öğütleyen, bizlere bunun güzel örneklerini sunan insanlarla karşılaştırmasını temenni ediyorum” dedi.