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Isparta'da yürek parçalayan görüntü, gözleri oyulmuş halde bulundu

Isparta’da 2 gözü birden oyularak sokağa atılmış kedi ölüsü bulundu.

Isparta'da 2 gözü birden oyularak sokağa atılmış kedi ölüsü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ertokuş Caddesi üzerinde yol kenarında 2 gözü oyulmuş şekilde kaldırıma atılmış kedi leşi bulundu.


Kaldırım üzerindeki bir elektrik direği alt kısmına atılan kedinin içler acısı hali, görenlerin yüreklerini dağladı.


Duyarlı vatandaşlar tarafından fotoğraflanan kedinin, bir trafik kazası sonucu öldüğü ihtimali değerlendirilirken, bazı hayvanseverler ise olayda kasıt olduğunu ve hayvanın 2 gözünün de oyulmuş olmasının bu ihtimali güçlendirdiğini öne sürdü.


Öte yandan, iki gözü oyulmuş şekilde 1 gün önce görüldüğünde fotoğraflanan kedi leşinin ertesi günü yerinde olmadığı gözlendi.

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