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Isparta'da yürüyüş esnasında ayak bileğini kıran kadını jandarma kurtardı

Isparta’da Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada düşen ve ayak bileği kırılan kadını jandarma ekibi kurtardı.

Isparta'da Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptığı sırada düşen ve ayak bileği kırılan kadını jandarma ekibi kurtardı.


Isparta'da Kurban Bayramı'nın 3. günü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki patika yolda yürüyüş yapan Necla Dağaş (53) bir anda dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Yerden kalkamayan kadın için olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ayak bileğinde kırık tespit edilen Dağaş, olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Arama/Kurtarma Köpeği Sorumlusu tarafından düştüğü yerden kurtarılarak, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

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