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Isparta'da yüzlerce sporcu atletizm yarışmasında ter döktü

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atletizm Yarışması düzenlendi, yaklaşık 350 sporcu koşuda ter döktü.

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atletizm Yarışması düzenlendi, yaklaşık 350 sporcu koşuda ter döktü.


Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Botanik Park'ta Atletizm Yarışması düzenlendi. Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalar nefesler kesti. Yaklaşık 350 sporcunun ter döktüğü yarışmada derece alanlara madalya ödülü verildi.


Kategorilerinde ilk 4'te yer alan sporcular, Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda ter dökecek. Diğer yandan, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, katılımın sevindirici olduğunu belirterek, derece alanları kutladı.

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