Isparta'da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından 6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen denetimlerde etiket kontrolü yapan ve etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını inceleyen zabıta ekipleri ayrıca fahiş fiyat kontrolü yaptı. Yufka, tavuk gibi diğer ürünlerde de gramaj kontrolü gerçekleştirildi.

Şehirdeki pazaryerlerine girişlerde HES Kodu uygulaması devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerlerinde, satılan ürünlerin hal çıkış fiyatları ile satış fiyatlarını ve esnafın etiket takma zorunluluklarını yerine getirip getirmediği hususlarında kontrollerde bulundu.