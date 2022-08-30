Isparta'da Zafer Bayramı coşkusu

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Tören öncesi Isparta valisi Aydın Baruş Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ve halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehteran takımının geçişiyle başlayan törende komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla büyük destek verdi.

Kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan konserlerle devam edecek.