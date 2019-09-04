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Isparta'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Isparta’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Isparta'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.


Kaza, bugün 17.30 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B.'nin kullandığı 32 ND 046 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde aynı yönde seyrettiği esnada Ahmet N. yönetimindeki 11 AN 364 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde ilerleyen Hasan E. idaresindeki 42 RF 192 plakalı tıra çarptı. Talihsiz kazada 32 plakalı araç sürücüsü Ali B. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü, gerekli kontrolleri sonrasında ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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