Isparta'da zincirleme kaza kamerada

Isparta'da dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde üzerinde seyreden Resul A. yönetimindeki 32 DU 246 plakalı otomobil, 2964 Sokak kavşağında Musa Çağrı E. idaresindeki 15 DU 154 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halindeki 3 aracın daha zarar görmesine neden oldu. Kaza anı ise, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Talihsiz kazada toplam 5 araçta hasar meydana gelirken, sürücülerden Resul A. da hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.