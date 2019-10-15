Isparta'daki Amatör Spor Haftası ödül töreni ile tamamlandı

Isparta'da Amatör Spor Haftası kapanış töreni düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

6 Mart Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Erhan Oturak, Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Isparta Şube Başkanı Durmuş Türkmen, antrenör, sporcu ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı IASKF Başkanı Erhan Oturak yaptı.

Amatör sporun önemine dikkat çeken Oturak, bağımlılıkla mücadelede en etkin yolun spor olduğunu dile getirdi. Gençleri sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet eden Oturak, katkılarından dolayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e de teşekkür etti.

Gevrek: “Lisanslı sporcu sayımız 32 bin”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ise haftanın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İl Müdür Gevrek konuşmasında, “Amatör Spor Haftasının amacı, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak. Bu amaç doğrultusunda Isparta'da Amatör Spor Haftası çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor. Uluslararası ve ulusal şampiyonalarda sporcularımız her geçen gün başarılarına bir yenisini eklemekte. Lisanslı sporcu sayımız 32 bin. Aktif sporcu sayımız da giderek artıyor. Tesislerimiz sporcularımızın emrinde” dedi.

Gösteriler büyülendi

Tören kapsamında, Tekvando Antrenörü Yaşar Erbil'in sporcuları uzak doğu gösterisi yaptı. Cimnastik Antrenörü Musa Kıvrak eşliğinde minik sporcuların gösterileri ayakta alkışlandı. Daha sonra Okçuluk Antrenörü Yalçın Ünsal'ın sporcuları karşılarında bulan okçuluk hedeflerini tek tek vurarak okçuluk gösteri gerçekleştirdiler.

Gösterinin ardından 2018-2019 Sezonunda Uluslararası Şampiyonalarda derece eden sporcular ve antrenörler ödüllendirildi.