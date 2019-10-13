Isparta'daki BAL maçından Mehmetçik'e selam

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında Muğla temsilcisi Yatağanspor'u 2-1 mağlup etti.

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Ankara Bölgesinden Betül Baykan, Hasan Bostan, Alper Serdar Kaya ve Buğrahan Dilkan İnanır isimli hakemler yönetti.

2 takımın futbolcuları, “Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” pankartıyla sahaya çıktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Isparta 32 Sporlu futbolcular, asker selamı vererek, Barış Pınar Harekatına destek verdi. Isparta 32 Spor - Yatağanspor karşılaşmasını Isparta Valisi Ömer Seymenğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her iki kulübün başkanları, yöneticileri ve yaklaşık 3 bin taraftar izledi. Maça iyi başlayan Isparta 32 Spor, 18 ve 37. dakikalarda Volkan Serim'in golüyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Maçın devre arasında Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, kulübe katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e isminin yazılı olduğu forma ve plaket takdim etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen'e taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan pembe - yeşilliler, 3. golü bulamayınca kalesinde maçın skorunu belirleyen golü gördü. Karşılaşmanın 87. dakikasında Yatağanspor, Batuhan Demir'le farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Isparta 32 Spor puanını 7'ye çıkartarak, 6.sıraya yükselirken, Yatağanspor ise 3 puanla 12. sıraya geriledi.