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Isparta'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Isparta’da yaşanan kavgada bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da yaşanan kavgada bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1738 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Osman K. ile A.S.K arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.S.K. cebinden çıkardığı bıçakla Osman K.'yı boğazından ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osman K., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman K., hastanede yaklaşık bir saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.


Olayın ardından A.S.K. polis tarafından gözaltına alındı.



Kavga güvenlik kameralarına yansıdı


Öte yandan kavga anı sokak üzerinde bulunan bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışma sırasında Osman K.'nın, A.S.K.'yı eliyle ittiği ve bu sırada A.S.K.'nın cebinden çıkardığı bıçakla Osman K.'yı boğazından bıçakladığı görülüyor.

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