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Isparta'daki bisiklet yarışmalarında 80 sporcu pedal çevirdi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışmalarında 80 sporcu pedal çevirdi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışmalarında 80 sporcu pedal çevirdi.


Isparta'da ikinci kez düzenlenen Bisiklet İl Birinciliği yarışmalarında Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 80 sporcu pedal çevirdi. Gölcük Tabiat Parkında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmalarda bisiklet sporunun sağlık, spor açısından önemine dikkat çekildi. Yarışmaların sonunda dereceye giren okul takımları, sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Yarışmalarda dereceye giren okul takımları ve sporcular Isparta'yı Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

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