Isparta'daki erkek futbol maçını 3 kadın hakem yönetti

Kente, İl Hakemi Yüksel Sarıkaya, Aday Hakemler Buse Kurt ve Ayşenur Davras, Isparta U-14 Futbol Ligi'nde IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Emrespor arasında oynanan erkek futbol maçını yönettiler.

Karşılaşma, 7-1 IYAŞ'ın üstünlüğü ile sona ererken, maçın orta hakemliğini Buse Kurt, yardımcılıklarını ise Yüksel Sarıkaya ve Ayşenur Davras üstlendi.

Müsabaka boyunca uyum içerisinde olan kadın hakemler, takımlardan tam not aldılar.

Sorunsuz bir şekilde maç yönettikleri gözlenen kadın hakemler, Isparta'da ilk kez trio maçta birlikte görev yaptılar.

Ispartalı Kadın Hakemler Buse Kurt, Yüksel Sarıkaya ve Ayşenur Davras, “Hakemliği çok seviyoruz. İlk kez trio olarak görev aldık. U liglerin yanı sıra 1. Amatör ve 2. Amatör maçlarında da görev yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandılar.