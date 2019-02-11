“Isparta'daki erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre aylık 122 lira daha fazla para harcıyor”

Isparta'da 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nın kitapları yayınlandı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üretilen bilgi üzerine fikir ve politikalar inşa edildiği takdirde daha yüksek nitelikli öğrenci geleceğini ve Isparta'nın kazançlı çıkacağını ifade etti.

SDÜ'nün 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nda üretilen bilimsel bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Kentin kalkınması, gelişmesi hedefleri doğrultusunda 6 sektör üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar kitap haline getirilerek, 'Öğrenci-Kent Etkileşimi' ve 'Hizmet Sektörü' başlıklarıyla kamuoyunun dikkati ve bilgisine sunuldu.

Çarıkçı: “Kazanan Isparta olacak”

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 100 kişilik bir akademik kadro tarafından hazırlanan eserleri tanıtarak açıklamalarda bulundu. Kısa adı 'YEKvizyon 2018 Çalıştayı' olan Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu Projesi'nin çok kapsamlı bir araştırma olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üretilen bilgilerin üzerine fikir ve politikaların inşa edilmesi durumunda Isparta'nın kazançlı çıkacağını söyledi.

“Türkiye'de en çok atıf alan bilimsel araştırmalarımızdan birisi”

'Araştırma Üniversitesi' adayı olarak SDÜ'nün böylesine kapsamlı bir dosya üretip tüm karar alıcı mekanizmalarla paylaşmaktan duyduğu sevinci dile getiren Rektör Çarıkçı, ''Hâlihazırdaki işletmelere ve girişimcilere çok değerli veriler sunuyoruz. Kitaplar Isparta açısından çok önemli. Isparta bir eğitim, öğrenci kenti. Bu alanda SDÜ'nün iddialı olmasında ve bunu her fırsatta dile getirmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Öğrenci-Kent Etkileşimi konusunda 2003'ten bu yana iki yılda bir kez araştırma yapıyoruz. Türkiye'de bu ölçümü standart hâle getiren başka bir yükseköğretim kurumu yok. Bu çalışma Türkiye'de en çok atıf alan bilimsel araştırmalarımızdan birisidir. Isparta'nın kalkınması, gelişmesi için bilgi üretiyoruz. Çıkan sonuçlara göre çözüm politikaları üretirsek Isparta'nın sosyokültürel altyapısını geliştiririz. Sonucunda Isparta'ya katma değeri yüksek daha fazla öğrenci gelir. Kazanan elbette hepimiz oluruz” dedi.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta YEKvizyon Çalıştayı Projesi kapsamında 6 Şubat 2019 tarihinde 'Gözbebeğimiz: Eğirdir Gölü. Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli' hayata geçirildiğine atıf yaparak, çok yakın bir takvim içerisinde de 'Ormancılık' tematik alanında çalışılacağını sözlerine ekledi.

Akçakanat: “Isparta'daki bir öğrenci aylık bin 20 TL harcama yapıyor”

'Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı' kapsamında üretilen 'Üniversite Öğrencisi-Kent Etkileşimi Analizi' Kitabı Yazarı Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Akçakanat ise önemli veriler paylaştı.

2003'ten bu yana her 2 yılda bir gerçekleştirilen anketin 2018 sonuçlarını analiz eden Akçakanat, şöyle dedi; “Bin 821 öğrenci ile yüz yüze gerçekleştirilen çok boyutlu bir anket yaptık. Çıkan sonuçlara göre 1 öğrenci aylık 1.020 TL harcama yapıyor. 2016 yılında bu değer 700 TL idi. 2018'de 2016 yılına kıyasla yüzde 36'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Çalışma yaptığımız dönem içerisinde Isparta kent merkezinde 532 bin 337 öğrenci vardı. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin Isparta ekonomisine aylık enjekte ettiği değer 53 milyon 425 bin TL. 1 öğrencinin 8 ay Isparta'da yaşadığını düşünecek olursak kent merkezinde ekonomiye dâhil olan kaynak 427 milyon 400 bin TL. Buna dolaylı ekonomiyi (çarpan etki) dahil etmiyoruz”.

“Sorun alanlarını düzeltmemiz gerekiyor

Ankette, öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım ve yüz yüze iletişimde memnuniyetsizliklerin tespit edildiğini anlatan Akçakanat, bunun eleştiri değil, rasyonel bir şekilde çözüm odaklı algılanmasını arzu ettiklerini söyledi.

“Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre aylık 122 lira daha fazla para harcıyor”

Barınma alanında kira fiyatlarının yüksek olduğu sonucuna ulaştıklarını belirten Akçakanat, bilimsel bilgiler ışığında analizlerini şöyle sürdürdü; “Öğrencilerin harcamalarının yüzde 36'lık dilimi barınmaya gidiyor. Bu da ortalama 368 TL. İkinci sırada beslenme geliyor: 220 TL. Bunu 131 TL ile beslenme izliyor. Ulaşım harcaması 89 TL. Sosyal harcama 80 TL. Eğitim harcaması 70 TL. İletişim için ise ayrılan kaynak 57 TL. Erkekler aylık bin 84 TL, kızlar ise 962 TL harcıyor. Ankette ne yazık ki öğrencilerin yüzde 30'luk diliminin sigara kullandığı sonucuna da ulaştık. Bu da aylık 330 TL ekstra harcama anlamı taşıyor. Öğrencilerin yüzde 35.2'lik dilimi ev ve apartta barınıyor. Yüzde 32'lik kısmı ise eşit vaziyette kamu ve özel yurtlarda kalıyor”.

“Çalışan öğrenci oranı AB'nin çok altında”

Akçakanat araştırma detaylarında öğrencilerin çalışma oranları ve sosyal yaşantıda karşılaştığı sorunlara da değinerek, “Yaptığımız araştırmalara göre öğrencilerin yüzde 8.7'lik dilimi çalışıyor. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 40 bandında. Bazı ülkelerde yüzde 70'lere kadar çıkıyor. Isparta'da yaşam kalitesi ve memnuniyet düzeyleri ölçümlerinde ise paylaşacağım veriler iç açıcı değil. Öğrenciler ulaşımdan çok memnun değil. Öğrencilerin 3'te 2'si ulaşım imkanlarını yeterli görmüyor. Öğrencilerin yüzde 40'ı yerleşkelere erişimde sıkıntı yaşadığını söylüyor. Öğrenciler ulaşım altyapısının çeşitlendirilmesini talep ediyor. Kiralar konusunda yüzde 80'lik bir dilim memnuniyetsiz. Beslenme bakımından öğrencilerin fiyatların yüksek olduğunda hemfikir. Bir sevindirici unsur var. Hijyen ve kalite açısından pek fazla sıkıntı görünmüyor. Giyim uygun. Marka çeşitliliğinin artırılması noktasında talep var. Sosyal etkinliklere bakalım: Vizyon filmlerinin Türkiye ile eş zamanlı şekilde Isparta'ya geldiğini düşünüyorlar. Ama tiyatro ve konser için daha talepkarlar. Yine farklı içerikli kafe, dinlence-eğlence mekânları istiyorlar. Esnaf-sanatkârlar ile iletişimde çok net görünen bir sorun alanı var. Öğrencilerin en az sorun alanı olarak gösterdiği halk ile iletişimi. Burada bir problem yok” dedi.

Özmen: “Barınmada nicelik belirli seviyeye geldi, artık nitelik zamanı”

Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu Projesi bağlamında ortaya çıkarılan 'Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü Analizi' Kitabı Editörü SDÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Özmen de çok önemli veriler paylaştı. Isparta'da temel düzeyde birincil sorunun konaklama olduğuna atıf yapan Editör Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen, şöyle dedi; “Isparta'da hizmet sektörünü odak noktasına alan çok fazla bir araştırmanın olmadığını tespit ettik. Oysaki hizmet sektörünün gelişmiş ülkelerde ekonomik ağırlığı yüzde 70-80 bandındadır. Isparta'da hizmet sektörünün ekonomi içindeki ağırlığı yüzde 61. 2014 verilerini paylaşacak olursak hizmet sektörünün ekonomik büyüklüğü 4 milyar 770 milyon TL. Bunu 1 milyar 517 milyon TL ile sanayi; 1 milyar 470 milyon TL ile tarım oluşturuyor. Biz Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı bağlamında Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü'ne baktık. Konaklama temel düzeyde birinci sorun alanı olarak karşımıza çıktı. Fiyatlar yüksek. Öğrenci-aile ve fiyat farklılığı var. Biz rasyonel sonuçlara erişmek ve objektif olabilmek için apart ve yurt yöneticilerini de dinledik. Çalıştay'da oluşturulan masalarda da bunu tartıştık. Çok önemli bir nokta daha var. Öğrencilerin yüzde 92'lik dilimi esnaf ve sanatkârların bakış açısı: Öğrencilerin yüzde 92'si 'ticari meta' olarak görülmekten şikayetçi. Algı değişimi istiyor. Öz evlat bakış açısı istiyor. Nasıl ki esnaf ve sanatkârların çocukları bir başka şehirde farkı üniversitede okuyorsa Onlar evlat ise kendilerinin de o şekilde değer görmesini istiyor. Öğrenci ve askere farklı fiyat anlayışının artık terk edilmesini talep ediyorlar. Öğrenciler otobüs duraklarının kış şartlarına uygun olmadığını düşünüyor. Barınmada fiyat-kalite uyumunun olmadığını ifade ediyorlar. Artık Isparta'da bir nicelik oluştu. Şimdi odaklanılması gereken alan nitelik Öğrenciler fiyat konusunda etkin denetim yapılması için ''Fahri Zabıta'' ya da farklı bir organizasyon kurulmasını istiyor”.

“Üretilecek politikalara katkı sağlamak istedik”

Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu Projesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selim Kanat da Isparta ve kalkınma, gelişme kaygısı taşıyan herkes için böylesine kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nda 100 kişilik bir akademik kadronun görev aldığını anlatan Kanat, şunları söyledi; ''Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu, SDÜ'nün kurumsallaşan bir değeri olacak. Şehre katma değer yaratma adına bilimsel bilgi üreten bir sistemler bütünü olacak. Isparta'nın kazanması için değerli bilgiler üretmek istedik. Katma değer sağlamak için yola çıktık. Ve bugün nihai hedefimize ulaştık. 6 sektörde kitaplarımız kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Proje sadece akademik bilgi içermiyor. Sektörde konunun tarafları olan tüm paydaşların da görüş, eleştiri ve önerileri yer alıyor”.

“Umut ediyoruz ki bu bilgiler uygulama politikalarına dönüşür”

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan da Öğrenci-Kent Etkileşimi ve Hizmet Sektörü Raporu ve kitaplarının yerel yönetimler ve kamu tarafından özenle dikkate alınıp uygulanacağına dair inancını dile getirdi.