İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'daki genç takımlardan İdlip'e pankartlı başsağlığı mesajı

Isparta U19 Futbol Ligi’nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.

Isparta U19 Futbol Ligi'nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.


Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan Güneykentspor - İleydağıspor ve Gülcüspor - Senir Belediyespor müsabakalarında genç futbolcular, “Milletimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun” pankartıyla karşılaşmaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mücadelelerle ilgili Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak, İdlip şehitlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.