Isparta'daki kaçak 1 ton 250 kilogramlık kerevit avına 10 bin 788 lira ceza kesildi

Isparta'da, Eğirdir Gölü'nden kaçak yollarla avlanan 1 ton 250 kilogram canlı kerevit ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheliye toplam 10 bin 788 lira idari para cezası tatbik edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 1 Kasım tarihi itibariyle Eğirdir Gölü'nde av yasağı konulan kerevit kaçakçılığını önlemek amacıyla Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekipler, gece saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, Eğirdir Gölü'nden 1 ton 250 kilogram ağırlığında kereviti kaçak yollarla avladıktan sonra bir araca yükleyen 2 şahıs Gelendost ilçesi yakınlarında durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, içerisinde E.B. ve B.B. isimli 2 şahsın bulunduğu 07 plakalı araçta, 1 ton 250 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, Gelendost İlçe Tarım Müdürlüğünce 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet kapsamında 8 bin 350 lira, Jandarma Trafik Timi tarafından 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 438 lira olmak üzere, toplam 10 bin 788 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, ele geçirilen canlı kerevitlerin ise Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı - İlçe Tarım Müdürlüğü ve Eğirdir Bot Timi Komutanlığınca Eğirdir Gölü açıklarına bırakılarak doğal yaşam alanına kazandırıldığı belirtildi.