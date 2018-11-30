Isparta'daki köy okuluna Süleyman Seba Kütüphanesi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Beşiktaş'a gönül veren Süleyman Seba Üni BJK üyesi üniversiteli gençler ve 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından, Sarıkaya Köyü'ndeki okul bahçesinde kütüphane oluşturarak, okuldaki birçok alanda bakım-onarım ve düzenleme çalışması yaptılar.

Topluluk üyesi yaklaşık 100 üniversitelinin destek olduğu ve 1 ay süren çalışmalar sonucu yapılan kütüphaneye ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne 1984 - 2000 yılları arasında başkanlık yapan, Onursal Başkan Süleyman Seba'nın adı verildi. Okuldaki proje kapsamında ayrıca, basketbol futbol sahaları, hatıra ormanı ve okulun diğer eksikliklerinin de giderilerek onarım çalışması yapıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda okulda bir tören düzenlenerek, açılış töreni gerçekleştirildi. Kütüphanenin açılışına Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Belediye Başkanı İsa Çarkacı'nın yanı sıra Isparta 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ziya Gür, Isparta Üni BJK Başkanı Ömer Günel, Üni BJK Komite Başkanı Ali Demirel, taraftar derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gür: “Üni BJK'lilerle güzel projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz”

Basketbol sahası, futbol sahası, hatıra ormanı le köy okulunun eksiklerinin tamamlandığı projeyi gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Ziya Gür, “Sizlere başkanımız Fikret Orman'ın selamını getirdim. Beşiktaş olarak ilimizdeki genç kardeşlerimizle Üni BJK'lilerle güzel projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, Sarıkaya köyü okulundaki minik öğrencilere Beşiktaş formaları, temel gıda ihtiyaçları ve kırtasiye malzeme yardımı da yapıldı.