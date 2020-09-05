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Isparta'daki orman yangını kontrol altına alındı

Isparta’nın merkeze bağlı Darıderesi köyündeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan ve kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Isparta'nın merkeze bağlı Darıderesi köyündeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde çıkan ve kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Darıderesi köyündeki ormanlık alanda saat 12.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına anında müdahalede bulundu. 1 helikopter, 10 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder, 60 personel ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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