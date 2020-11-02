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Isparta'daki sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sahte para operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sahte para operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘parada sahtecilik' suçuna karışan şahıslara yönelik 27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve kullanmış oldukları araçta yapılan aramada 2 bin 550 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesi sonrası, 1 şahıs da adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili 1 şahıs ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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