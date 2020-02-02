İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'daki ücretli cadde otoparkı sayısı 9'a yükseltildi

Isparta’daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla ilk etapta 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 6 caddede daha hayata geçirildi.

Isparta'daki ana arterlerde uygunsuz araç parklarını ortadan kaldırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla ilk etapta 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 6 caddede daha hayata geçirildi. Son yapılan düzenleme ile ücretli otopark uygulamasına geçilen cadde sayısı 9'a yükseldi.


Isparta Belediye Meclisince alınan karar gereğince, uygulamanın hayata geçtiği ve belediye personelinin görev aldığı belirlenen caddelerde ilk 15 dakikalık parklar ücrete tabii olmazken sonraki süreler ise kalınan dakikaya bağlı belirlenen fiyatlara göre ücretlendiriliyor.


Isparta Belediyesi tarafından 2 Ocak'ta şehirdeki 3 caddede başlatılan ücretli otopark uygulaması 3 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren 6 noktada daha başlayacak.


Isparta Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve113 Cadde'de uygulanan ücretli otopark uygulamasının, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Zübeyde Hanım Caddesi (Hamam-Aksu Caddesi), 6 Mart Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, Antalya Yolu (Müftülük-Demirköprü), 119 Cadde (Kavaklı Cami-Kesikbaş Türbesi), 111 Cadde (Çarşı Polis Karakolu-Camlı Cami) bölgelerinde de hayata geçirileceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.