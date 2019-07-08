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Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışma başlattı.


Kent merkezindeki Aksu Caddesi üzerinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 parça halinde 2.59 eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 29 adet 9 milimetre çapında fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, İ.M. ve Y.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.


Polis, 2 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ile ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yaptı.

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