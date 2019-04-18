Isparta'daki yangında kundaklama iddiası: 1 gözaltı

Isparta'da dün sabaha karşı çıkan ve korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangınla ilgili kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah erken saatlerde Kafeler Caddesi olarak bilinen Kutlu Mahallesi'ndeki Buğday Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 06.00 sıralarında iş yerlerinin bulunduğu alanda çıkan yangının kimliği belirsiz bir kişi tarafından benzin dökülmek suretiyle çıkarıldığı ve olay sonrasında bir iş yerinin kundaklandığı öne sürüldü.

Olayın ardından harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelinin N.O.O. olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde yakalanan N.O.O. gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğünde sorgusu devam eden şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.