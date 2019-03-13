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Isparta'daki yasadışı silah ticaretinde 2 tutuklama

Isparta’da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 29 adet ruhsatsız silahın ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 29 adet ruhsatsız silahın ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Vatan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Polis, H.A.'ya ait eve düzenlediği baskında 29 adet 7.65 milimetrelik ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, gözaltındaki H.A.'ya silahları temin ettiği öne sürülen A.Ö. isimli şüpheliyi de Konya'nın Beyşehir ilçesinde yakaladı. Beyşehir'den Isparta'ya getirilen A.Ö. ile birlikte Isparta'da yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, Isparta Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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