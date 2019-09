Isparta'daki Yeni Adli Yıl Açılışı'nda avukatlara ‘Virüs' ve ‘Simsar' mücadelesi vurgusu

Isparta'da düzenlenen yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Baro Başkanı Ünsal Çankaya, son dönemde trafik ve iş kazası gibi konularda avukatlara özgü işleri üstlenen şirket ve firma temsilcilerini ‘virüs' olarak niteleyerek, baroya bağlı meslektaşlarına, ‘Bu şirket veya kişilerle işbirliği yaparak haksız kazanca ortak olmayın' çağrısında bulundu, Başkan Çankaya, “Vatandaşlarımızın acıları ve kederleri üzerinden haksız kazanç elde eden bu simsarlarla mücadele için sizlerin desteğinin ve baromuza yapacağınız başvuruların büyük bir önem taşıdığını belirterek sözlerime son vermek istiyorum” dedi.

Isparta'da 2019 - 2020 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi.

Törene, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adalet Komisyonu Başkanı Cemal Duman, İdare Mahkemesi Başkanı Mikail Kılıç, Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet sarayı personeli katıldı.

Adliye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Çankaya: “Yeni adli yılda uyum içerisinde çalışarak vatandaşın adalet ihtiyacını hızlı ve sağlıklı bir biçimde gidereceğini umuyorum”

Yeni Adli Yıl Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan Isparta Barosu Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, “Isparta Adliyesi'ne tayinleri çıkmış bulunan başta başsavcımız olmak üzere tüm hakim ve savcılarımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bir barış ve huzur şehri olan Isparta'mızda hep beraber karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, birlik ve beraberlik içerisinde bir adli yıl geçireceğimizden hiç kuşku duymuyorum” dedi.

Yargının 3 eşit ayağının iddia, savunma ve karar makamları temsilcileri ile bir arada bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya, “Yeni adli yıl içinde de uyum içerisinde çalışarak vatandaşın adalet ihtiyacını hızlı ve sağlıklı bir biçimde gidereceğini umuyorum. Geçtiğimiz adli yıl içerisinde Aramızdan ayrılan meslektaşlarımız olduğu gibi aramıza katılan da birçok meslektaşımız oldu. Genç meslektaşlarımızın katılımı ile Isparta Barosu ailesi büyüdü ve güçlendi. Aramıza katılan meslektaşlarımıza bu vesile ile tekrar Isparta Barosu ailesine hoş geldiniz demek istiyorum” diye konuştu.

“Hangi dünya görüşü, inanç ve etnik kökene sahip olursak olalım, evrensel hukuk ilkeleri etrafında birleşmeli ve birleştirmeliyiz”

“Mutlak adalete ulaşmanın bu dünyada mümkün olmadığının bilincinde olarak bu ütopyaya bir adım daha yaklaşılabilmesi için gayret sarf etmek biz hukukçuların belki de en önemli görevidir” diyerek sözlerini sürdüren Baro Başkanı Çankaya, “Toplumun genelinin adalet ihtiyacının giderilmesi ancak hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı gibi evrensel hukuk ilkelerinin sistemin içinde hayat bulması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda hangi dünya görüşünden olursak olalım, hangi inanca sahip olursak olalım, hangi etnik kökene sahip olursak olalım, biz hukukçular evrensel hukuk ilkeleri etrafında birleşmeli ve birleştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Baroya bağlı avukatlara, ‘Virüs gibi çoğalan simsarların haksız kazancına ortak olmayın' çağrısı

Avukatlık mesleğinin öneminde bahsederek, son dönemde ülkede mağdur insanlar üzerinden avukatmış gibi görünüp, çıkar sağlamaya çalışan simsarların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Çankaya, “Son olarak değinmek istediğim konu ise ülkemizde adeta bir virüs gibi çoğalan, vatandaşlarımızın acıları üzerinden kendilerine haksız çıkar sağlayan hasar tespit firmaları ve benzeri oluşumların mesleğimize ama asıl vatandaşlarımıza vermiş oldukları zararlardır. Her ne ad altında olursa olsun bu firmalar ya da bu firmalar gibi haksız iş elde eden hukuk büroları vatandaşlarımızın yaşamış oldukları trafik ya da iş kazalarından elde edecekleri tazminatlara yüksek yüzdeler ile ortak olmakta, vatandaşı mağdur etmekte, yasalarca avukatlara özgülenmiş işleri yapmaktadırlar. Isparta Barosu olarak öncelikli hedefimizin bu firmaların ya da bu firmalar gibi haksız iş elde eden hukuk bürolarının Isparta'da çalışacak avukat bulamamalarını sağlamak olduğunun altını çizmek isterim. Baromuza kayıtlı siz değerli meslektaşlarımızdan bu firmalara ya da bu firmalar gibi haksız iş elde eden hukuk bürolarına itibar edilmemesini bu haksız kazancın bir parçası olunmamasını rica ederim. Hasar tespit firmalarının ya da bu firmalar gibi avukatlık kanununa aykırı iş elde eden hukuk bürolarının, haksız iş elde etmelerine aracılık eden kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri yapmaktan asla geri durmayacağımızı önemle belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın acıları ve kederleri üzerinden haksız kazanç elde eden bu simsarlarla mücadele için sizlerin desteğinin ve baromuza yapacağınız başvuruların büyük bir önem taşıdığını belirterek sözlerime son vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Akbulut: “Millet olarak el ele verebilir ve birlikte hareket edebilirsek sorunların pek çoğunun üstesinden gelebiliriz”

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise, “Bugün itibarı ile açılışını yaptığımız yeni adli çalışma yılı içerisinde bizleri her zaman olduğu gibi yoğun bir emek ve mesai dönemi beklemektedir. Adalet çalışanları olarak bizler elimizden geldiğince ve gücümüz yettiğince halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde icra etme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu bizim hem kendi onur ve saygınlığımıza hem de aziz milletimize karşı bir vefa borcumuzdur. Daha güzel bir ülkenin hayalini kuran, adalete, hakkaniyete ve hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak her zaman daha iyi olanı arama ve hayata geçirme gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Unutmayınız ki bu uğurda millet olarak el ele verebilir ve birlikte hareket edebilirsek sorunların pek çoğunun üstesinden gelebiliriz” dedi.

“Adalet, insanlık tarihi boyunca her coğrafyada, değişik toplumların, kültürlerin, dinlerin, devletlerin ve milletlerin ülküsü olmuştur”

Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut konuşmasında ayrıca, “En büyük insanlık erdemlerinden birisi olarak kabul edilen adalet, insanlık tarihi boyunca her coğrafyada, değişik toplumların, kültürlerin, dinlerin, devletlerin ve milletlerin ülküsü olmuştur. Adaleti mülküne temel yapmış Türk devlet geleneği içerisinde adalet hem medeniyet anlayışımızın hem de devletimizin yönetim şeklinin temelidir. Güçlünün her zaman haklı olmadığı, zalimler karşısında mazlumların, zorbalar karşısında mağdurların korunduğu, haklıya hakkının teslim edildiği bir dünyanın hayalini kuran kıymetli hukuk insanları! Adalet için çıktığımız yolda önümüze çıkan kördüğümleri aralayan, karanlık dehlizlere ışık tutan, kalplerimizi ısıtan, bir kararın arefesinde bizlere her zaman doğru yolu gösteren, adına vicdan dediğimiz ilahi fısıltıların daima sizlerle birlikte olması dilek ve temennisiyle herkesin yeni adli yılını kutlar en derin saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Isparta Adliyesi'ndeki Adli Yıl Açılış töreni, katılımcılara ikramların sunulmasıyla son buldu.