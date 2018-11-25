Isparta'dan çalınan araç Denizli'de preslenip İzmir'de satıldı

Isparta'dan çaldığı otomobili Denizli'ye götürüp organize sanayi bölgesinde hurdacıya satan şahıs, 48 saat içinde yakalandı. Denizli'de preslenen aracın ise İzmir'de satıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Kasım gecesi Isparta Fatih Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Süleyman T. (28) tarafından çalınan otomobilin Denizli'ye götürüldüğü saptandı. Denizli'ye giden Isparta polisi, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı araştırmalarda aracın hurdacılık yapan bir işletmeciye satılarak preslendiğini tespit etti. Söz konusu aracın daha sonra İzmir iline satıldığını ortaya çıkaran polis, şüpheli Süleyman T.'yi 48 saat içerisinde yakaladı. Denizli'de yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen Süleyman T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.