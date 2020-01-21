Ispartalı atletizmcilerden Türkiye dereceleri

Türkiye'nin en geniş katılımlı salon organizasyonu olan ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen U16 Salon Atletizm Festivali'nde Ispartalı sporcular Türkiye dereceleri elde etti.

En geniş katılımlı salon organizasyonu olan U16 Salon Atletizm Festivali, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki gün süren ve 10 branşta toplam 40 ayrı madalya yarışmasının yapıldığı müsabakalarda 950 atlet yarıştı. Pistlere önümüzdeki yıllarda damga vuracak yeni yetenekler yarışmalarda hünerlerini sergilediler. Yarışmada 2005 doğumlular ayrı, 2006-2007 ve 2008 doğumlular ise ayrı olarak tasnif edildiler. Müsabakalar sonunda her dalda ilk 6 sıradaki atletler ile ilk üçteki takımlar kürsüye çıkarak madalya aldılar.

Yarışmada Isparta'yı temsil eden Ispartalı atletler önemli başarılara imza attılar. Yarışmalar sonucunda ilimiz sporcusu Arif Uysal, 3 adım atlamada 10.87'lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Ispartalı sporcu Hüseyin Mutlu Korkmaz, 60 metre engelde Türkiye ikincisi, 60 metrede Türkiye dördüncüsü oldu. Mehmet Emir Öztaş ise üç adım atlamada Türkiye dördüncü oldu. U16 Salon Atletizm yarışmaları 3 adım atlamada Arife Uysal ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, derece elde eden sporcular, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, İl Müdürlüğü Atrenörü Serdar Demirci ve beden eğitimi öğretmenlerini kutladı.