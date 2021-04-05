İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ispartalı atletler, dereceleriyle göz doldurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2’nci ayağı grup müsabakaları Konya’da hafta sonu yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Türk atletizminin tabana yayılmasını sağlayan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarının 2'nci ayağı grup müsabakaları Konya'da hafta sonu yapıldı.


Müsabakalarda Isparta'yı temsil eden sporcular derecelere imza atarak, takım halinde 4 kupa, ferdi ise 3 madalya kazandılar. Farklı yaş kategorilerinde 6 takımı, 13 Nisan'da Aydın'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.