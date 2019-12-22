Ispartal? G?k?e, ok?ulukta T?rkiye ???nc?s? oldu

Samsum'da 11-15 Aral?k 2019 tarihleri aras?nda yap?lan Salon T?rkiye Kupas? Ok?uluk Yar??malar?nda m?cadele eden Isparta B?lgespor Kul?b? sporcusu G?k?e Demirel, T?rkiye ???nc?s? olarak bronz madalya kazand?.

Klasik yay gen? bayanlar kategorisinde toplam 556 puan ile s?ralama at??lar?nda yar??maya kat?lan 85 sporcu aras?nda ???nc? olarak bronz madalya kazanan G?k?e Demirel, ba?ar?lar?na bir yenisini daha ekledi.

Ok?uluk ?l Temsilcisi ve Antren?r? Yal??n ?nsal, G?k?e'nin milli tak?mda da ba?ar?lar?na devam edece?ini belirterek, altyap?dan da yeni yetenekleri yeti?tirmeye devam ettiklerini s?yledi.