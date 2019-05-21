Ispartalı ihracatçılarla sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), tarafından düzenlenen sektörel toplantılar Isparta'da devam etti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), sorumluluk sahası olan Antalya, Burdur ve Isparta illerinde ihracatçıların yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek, sektörlerin analizini daha iyi yapabilmek, geleceğe yönelik stratejik adımları daha sağlıklı atabilmek adına sektörel değerlendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Isparta'da yaş meyve sebzeden doğaltaşa, kimyadan orman ürünlerine, çimentodan makineye ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren ihracatçıların katılımıyla geniş çaplı bir sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, BAİB Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut ve Hakkı Ergin Civan, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Duran, İsmail Özandaç, Erol Gür, Özgür Ekinci, Hatice Öz, TİM Delegeleri Çetin Üney ve Ahmet Güleryüz ile Isparta'da faaliyet yürüten yaklaşık 150 ihracatçının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada bölge, ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunup, bölge ihracatı ve mevcut pazarlardaki genel durum hakkında gelişmeleri ele alıp, ihracatın sürekliliği adına gerçekleştirilen çalışmaları aktardı.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar'ın konuşmasının ardından toplantıya katılan ihracatçılar, sektörlerine göre mevcut pazarlarındaki durumu paylaşıp, karşılaştıkları aksaklıkları ifade etti. Bu çerçevede toplantı katılımcıları ile paylaşılan hususlar arasında Antalya limanının yüksek fiyat tarifeleri, Çin'e yönelik kiraz ihracatında ürünün bekletilme süresinin yol açtığı olumsuzluklar, yeni mermer ocağı açma aşamasında resmi işlemlerin çok uzun sürmesi ve yüksek maliyetli olması yer aldı. Toplantının ardından BAİB yönetimi ile ihracatçılar iftar yemeği yedi.