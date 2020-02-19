Ispartalı Judocular müsabakalara hazırlanıyor

Ispartalı Judocular, 21-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Okullar arası Yıldızlar Grup Müsabakalarına hazırlanıyor.

Judocular, hazırlıklarını Isparta Işıkkent Spor Salonu Judo Antrenman Bölümünde sürdürüyor. Antrenör Gülşen Sönmez, Grup, Türkiye Finalleri ve ANA Lig yarışmalarında Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek, “Judo sporu disiplin gerektiren bir daldır. Judo'ya ilgi her geçen gün artıyor. Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah Milli Takımda da sporcularımız olacak . Sporcularımızdan Şevval Gelir'in Türkiye üçüncülüğü, Kübra Erdoğdu'nun da ANA Lig'de birinciliği ve Abdullah Gündüz'ün de ikinciliği bulunuyor. Türkiye derecelerimiz gelmeye başladı” dedi.

Isparta'yı gruplarda 40 kiloda Şevval Gelir, 46 kilo Furkan Aydemir, 63 kiloda Elif Dinçer, 32 kiloda Emine İlayda Aydoğmuş, 36 kiloda Yaren Değerli, 44 kiloda Hatice Melek Erdoğan, 52 kiloda Irmak Demirci, 57 kiloda Aleyna Sude Şengül, 63 kiloda Rabia Akın, 38 kiloda Mehmet Kaan Türk, 42 kiloda Mustafa Cevdet Acar, 48 kiloda Kübra Erdoğdu, 55 kiloda Abdullah Gündüz 50 kiloda Abdulsamed Ay ve 55 kiloda Abdullah Gündüz temsil edecek.