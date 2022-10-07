İhlas Haber Ajansı

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Ispartalı kuaför EUROCUP Türkiye Şampiyonası'nda jüri olarak görev yaptı

Ispartalı kuaför Osman Balcı, 3-5 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen EUROCUP Türkiye Şampiyonası'nda jüri üyesi olarak görev yaptı.

Antalya'da Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu ve EUROCUP Türkiye Progress'in (GFB) birlikte düzenlediği uluslararası saç festivali yarışmasında Ispartalı kuaför Osman Balcı jüri üyesi olarak görev yaptı. Birçok ülkeden toplam 180 kuaförün yarıştığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Balcı, jüri üyesi olarak katıldığı yarışmada birbirinden farklı çalışmaları tek tek kontrol etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diledi.

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