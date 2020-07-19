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Ispartalı öğrenciler, TUBİTAK yarışmasında dereceye girdi

51’inci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda,Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ikinciliği elde etti.

51'inci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda,Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ikinciliği elde etti.



51'inci TUBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Türkiye finalinde Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ramazan Görkem Çatal ve İclal Yüksel Çakır, öğretmenleri Zuhal Süldür'ün danışmanlığında hazırlandı. Öğrenciler sosyoloji alanında hazırladıkları " Somut olmayan bir kültürel miras olarak komşuluk ilişkilerinin değişim sebepleri-Isparta örneği" isimli proje ile Türkiye ikinciliğine layık görüldü. Pandemi nedeniyle internet üzerinden çevrimiçi olarak yaptıkları sunum ile hem Isparta'yı hemde bölgeyi başarıyla temsil etti.

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