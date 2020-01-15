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Ispartalı okçulardan Türkiye dereceleri

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 yılı takviminin ilk ayağı olan Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası 09-12 Ocak tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2020 yılı takviminin ilk ayağı olan Göztepe Salon Okçuluk Turnuvası 09-12 Ocak tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Turnuvada Isparta'yı Bölgespor Kulübü sporcuları temsil etti. Turnuvanın onunda final atışlarında iyi bir performans sergileyen sporcular Gökçe Demirel, Betül Toker ve Şeyma Nur Atalar'dan oluşan klasik yay genç bayan takımı, toplam 1607 puan ile 11 takım arasında birinci oldu. Birinciliği göğüsleyen Isparta takımı, altın madalya ile ödüllendirildi.


Ferdi de Klasik yay genç bayan sporcular Gökçe Demirel ise toplam 569 puan ile sıralama atışlarını yarışmaya katılan 63 sporcu arasında ikinci sırada bitirdi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Bölgespor Kulübü sporcuları ve Antrenör Yalçın Ünsal'ı elde ettikleri başarılarda dolayı kutladı.

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