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Ispartalı vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası’nda vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası'nda vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı.


Sarıidris Kasabası Başpınar mevkinde gerçekleştirilen yağmur duasına Sarıidris Kasabası Belediye Başkanı Ramazan Pala, ilk ve ortaokul öğretmenleri, öğrenciler, cami imamları ve çok sayıda bölge sakini vatandaş katıldı. Gönüllü vatandaşlar yağmur duasında ellerini semaya açarak yağış olması için dua etti. Daha sonra hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan yemekler, çocuklara ve katılan misafirlere ikram edildi.

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