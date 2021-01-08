Isparta'nın afet risk haritası hazırlanacak

Isparta Valiliği'nin ‘Afet eğitim yılı' dolayısıyla düzenlediği toplantıda kentin afet risk haritasının hazırlanacağı belirtildi. Toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, “Afetlere hazırlık için alt yapımızı daima hazır tutmalıyız” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesinin ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu konuya dikkat çekmek için yılın ilk toplantısını AFAD Müdürlüğü ile yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan ve AFAD uzmanları katıldı. Toplantıda 2021 yılında afetlere hazırlık eğitimlerinde izlenecek yollar, Isparta'nın İl Risk Azaltma Planı ve İl Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

“Alt yapımızı daima hazır tutmalıyız”

Toplantıdaki konuşmasında 2021 yılında afet eğitimlerine ağırlık vereceklerini söyleyen Vali Seymenoğlu, “AFAD İl Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalar yaptınız. Ancak bundan sonraki birinci önceliğimiz eğitim çalışmalarını ön plana çıkarmak. Vatandaşlarımızı afetlere hazırlık konusunda bilgilendirmek birinci görevimiz olacak. 2021 yılında bu farkındalığı vatandaşlarımız nezdinde geliştirmemiz gerekiyor. Kamu kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu konuda el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Benim de 2021 yılındaki toplantılarda birinci gündem maddem bu olacak. Afetlere hazırlık için alt yapımızı daima hazır tutmalıyız. Ancak her türlü teknik ekipmana, fiziki alt yapıya sahip olsanız da çevreden destek olunmadıkça bu işte başarılı olma şansımız yok. Bu sebeple her vatandaşımızın ve kamu oyunun desteğine ihtiyacımız var. Bakanlığımızın ilan ettiği 2021 yılı afet eğitim yılı seferberliğini fırsata çevirerek bunu vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra alanda da tatbikat ve eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeniz gerekiyor. Geçen yıllarda yaptığımız Davraz kış tatbikatında olduğu gibi tüm paydaşlarla bu ve benzeri faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.

“55 toplanma noktası var”

AFAD Müdürü Kılıçarslan ise yaptığı sunumda müdürlüğünün yaptığı çalışmaları aktardıktan sonra Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında Vali Seymenoğlu'na bilgi verdi. Kılıçarslan olası bir afet durumunda il merkezinde 55 toplanma noktası bulunduğunu söyleyerek bu alanlarla ilgili çalışmalarının da önemle takip edildiğini söyledi.

“Eylül'e kadar afet risk haritası hazırlanacak”

Toplantıda üzerinde durulan bir diğer önemli konu ise İl Afet Risk Azaltma Planı oldu. Kısa adı İRAP olan plan; afetlerin olası etkilerini dikkate alarak; bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dahilinde tarifleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir çalışma. Plan hakkında bilgi veren Kılıçarslan, Eylül ayına kadar çok geniş bir teknik ekiple Isparta'nın afet risk haritasının çıkarılacağını söyledi.