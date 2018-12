Isparta'nın helal turizm hedefi

Dr. Ömer Akgün Tekin, "Isparta, helal turizm bağlamında Türkiye'nin pilot bölgesi olabilir. Milli ve tabiat Parkları, ıtri-tıbbi-aromatik ve endemik bitki, kuş gözlemciliği, fotoğraf safari ve diğer tematik alanlar destinasyon olarak sunulabilir" dedi.

SDÜ geçtiğimiz en mayıs ayında gerçekleştirdiği ''Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nın çıktılarını bilim adamları, sektörel taraflar ve kamuoyu ile açık oturum şeklinde paylaşmaya başladı. 6 ana temada sorunların saptanması, çözüm odaklı önerilerin sunulması ve yeni fikirlerin paylaşılması içerikli oturumların ilki 'turizm' için gerçekleştirildi. SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Isparta YEKvizyon 2018'in ilham vermesi, yaygın etki ve kalıcılık sağlaması için yalın bir üslupla kitap haline getirileceğini ifade etti.

YEKvizyon 2018'in SDÜ'nün Isparta'ya karşı bir görev ve sorumluluğu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, "Bilimsel ve rasyonel bir çalışmanın sonuçlarını paylaşmaya başladık. Aynı heyecan ve şevkle Isparta için değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

SDÜ'nün temel misyonlarından birinin de yaptığı akademik araştırmaların ve eğitim faaliyetlerinin bir kısmını Isparta'nın sorunlarına, çözüm yollarına ve fırsatlarına yönlendirmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dulupçu, "Temelde Isparta'nın sorunlarına bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmayı gaye edindik. Belirlenen 6 tematik alanda iş dünyası, ilgili kamu yönetimi tarafı, mesleki ve ticari örgütler ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir platform oluşturduk. "Metal- makine", "kent içi ulaşım", "doğal taş ve madencilik", "turizm", "hizmet sektörü" ve "kent- öğrenci etkileşimi" alanlarını iki gün boyunca tartıştık. Herkesin görüşü alındı. Sorunlar saptandı. Çözüm odaklı yollar arandı. Yeni fikirler ortaya atıldı. Isparta'nın geleceği için yol haritası çizildi" ifadelerine yer verdi.

"Isparta için yol haritası"

Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nın çıktılarının hazırladığını ve sonuçlarını ilgili tarafların bilim insanları ile paylaşmaya başladıklarını aktaran Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eserde tamamen bilimsel kaygılar taşıdık. Rasyonel olduk. Bilimin aydınlığında Isparta için yol haritası çizdik. Şimdi bunun yaygın ve kalıcı etkisini sağlamak üzere yalın bir dille kitap da yapacağız. SDÜ sadece bununla da yetinmeyecek. Süreç tamamlandıktan sonra hemen diğer sektörlere geçiş yapacağız ve orada da aynı metodoloji uygulayacağız. Bilimin aydınlığında sorunlara Isparta ile birlikte çare arayacağız."

"6 kişiden 1'i seyehat ediyor"

SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün, 2017'de 1.3 milyar insanın tatil yapmak için seyahat ettiğini açıkladı.

Dünyada her 6 kişiden 1'inin bir başka ülkeye tatil yapmaya gittiğini kaydeden Doç. Dr. Tekin, "1.3 milyar insanın toplam doğrudan turizm harcaması da 1.3 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Dünya genelinde kişi başı bin dolarlık bir tatil bütçesi ile yola çıktığı anlaşılıyor. 2014'ten bu yana dünya turizm hareketliliğinin her yıl ortalama yüzde 5 düzeyinde büyüdüğünü gördük. Dünyada her 10 meslekten 1'i doğrudan veya dolaylı olarak turizm sektörü ile ilintili durumda. Dünya'da tüm ülkelerin gerçekleştirdiği toplam ihracatın yüzde 7'sine denk geliyor" dedi.

"Sayı değil katma değer"

Türkiye'nin 2018 yılını 42-43 milyon turist bandı ile kapatmasını öngördüklerini dile getiren Doç. Dr. Akgün, "Bizim için artık turist sayısı çok fazla önem arz etmiyor. Türkiye için önem arz eden artık nitelikli turist. Ekonomik anlamda katma değeri yüksek olan, harcama yapan turist" diye konuştu.

Doç. Dr. Tekin, dünyada 1.8 milyar Müslüman nüfus olduğunun altını çizerek, "2020 yılında 2.2 milyar Müslüman nüfus olacağı tahmin ediliyor. Dünyada her 4 kişiden 1'inin İslamiyet'e mensup olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin jeostratejik konumu turizm için de aslında çok anlam taşıyor. Türkiye'ye 5 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 400 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların yüzde 10'u tatil için bir başka ülkeye gidiyor. 2017'de 131 milyon Müslüman bir başka ülkeye tatile gitti ve 177 milyar dolarlık bir harcama yaptılar. Kişi başı harcama ortalaması bin 400 dolar. Bu dünya ortalamasının üzerinde bir harcama. Stratejik açıdan Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman kıymetli ülkeler Türkiye için. Bu ülkelerin ekonomik anlamda en zayıf olanı dahi kişi başı gelirde 15 bin dolar bandının üzerinde" dedi.

"Körfez ülkelerinin üssü olabilir"

Isparta'nın, doğal varlık ve kış sporları imkanlarıyla Körfez ülkelerinin çekim merkezi haline gelebileceğini işarete eden Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, "Zira anılan ülkeler hiç kar görmüyor. Ve onlar kum-deniz-güneş turizmden çok doğa temelli ve hikayesi olan türlere yöneliyor. Isparta, Helal Turizm bağlamında Türkiye'nin pilot bölgesi olabilir. Milli ve tabiat parkları, ıtri- tıbbi-aromatik ve endemik bitki, kuş gözlemciliği, fotoğraf safari ve diğer tematik alanlar destinasyon olarak sunulabilir. Isparta doğru planlama ve etkin yatırım gerçekleştirdiği takdirde anılan turizm çeşitliliklerinden Körfez ülkelerinden pay alabilir. Helal Turizm Türkiye açısından stratejik bir değer. SDÜ olarak biz de Türkiye'de ilk kez Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduk" ifadelerini kaydetti.