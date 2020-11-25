Isparta'nın ihracat şampiyonu yaş meyve ve sebze

Isparta'da il ekonomi değerlendirmesi toplantısına katılan Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, kentte ilk 10 aylık sürede 276 milyon dolar ihracat, 29.5 milyon dolar da ithalat gerçekleştirildiğini belirtti. Şimşek, ihracatta en büyük sektörün yaş meyve ve sebze olduğunu söyledi.

İl ekonomi toplantısı Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek'in başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektör temsilcileri katıldı. Kentin ekonomisinin rakamlarla masaya yatırıldığı toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların durumu ve yapılması gerekenler görüşüldü.

“İlk 10 ayda 276 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi”

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Isparta'da yılın ilk 10 ayında 276 milyon dolar ihracat, 29.5 milyon dolar da ithalat gerçekleştirildiğini söyledi. Şimşek, “Bu rakamlar ilimizde yapılan gümrüklemeleri kapsıyor. Isparta'dan giden ürünlerin farklı illerde de gümrükleme işlemleri yapılıyor. Bir kısmı İzmir ve Antalya'da yapılıyor. Bu rakamlara o illerimizde yapılan gümrüklemeler dahil değildir” dedi.

“Yaş meyve ve sebze ihracatı 61.5 milyon dolar”

İhracatta en büyük sektörün yaş meyve ve sebze olduğuna değinen Vali Yardımcısı Şimşek, “Yaş meyve ve sebzede ihracat rakamımız 61.5 milyon dolar. Daha sonra madencilik, çimento, hazır giyim ve makine aksamlar sektörleri geliyor. Su ürünleri sektörümüz 3.9 milyon dolar ile 12'inci sırada gözüküyor. Bu sektörümüzde büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

“En büyük mermer fabrikası Isparta'da”

Madencilik sektöründe en büyük ihracat kaleminin mermer olduğuna değinen Şimşek, “Mermerimiz ham blok halinde gittiği gibi işlenmiş olarak da gönderiliyor. İşlenmiş mermer fabrikalarımız çok iyi durumda. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en büyük mermer fabrikası ilimizde bulunuyor” dedi.

“Gül ve lavanta üretiminde Türkiye birinciyiz”

Isparta denilince akla gül geldiğini kaydeden Şimşek, Türkiye'deki gül üretiminin yüzde 65'inin kentte olduğunu belirtti. Dünyada da gülyağı konusunda Isparta'nın önemli bir yere sahip olduğuna değinen Şimşek, kentin son dönemlerde lavanta üretiminde de öne çıktığını ifade etti. Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, “Türkiye'de lavanta üretiminde birinciyiz. Ülkemizde üretilen lavantanın yüzde 46'sı ilimizde üretilmektedir. Lavanta alanlarımız giderek artıyor. En son Davraz Dağı'nda lavanta dikimi yapıldı. Fide ve fidan üretimi Ege ve Akdeniz'de oldukça iyi durumda. Türkiye'de üretilen fide ve fidanların yüzde 12'si Isparta'da gerçekleştirilmektedir. Elmada da Türkiye birincisiyiz. Kalite ve aroma olarak dünyada sayılıdır elmamız” ifadelerini kullandı.