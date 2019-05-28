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Isparta'nın ilkokullu matematik dehası

Dünyada 6 milyondan fazla, Türkiye’de ise 21 bin 545 öğrencinin katıldığı Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı’na giren Isparta Gazi İlkokulu 4.

Dünyada 6 milyondan fazla, Türkiye'de ise 21 bin 545 öğrencinin katıldığı Uluslararası Kanguru Matematik Sınavı'na giren Isparta Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erol Efe Alsoy, Türkiye'deki ilk 10 arasında yer aldı.


Dünya çapındaki 80 ülkede eş zamanlı yapılan sınavda sorulan ilginç ve zeka gerektiren 24 ila 30 sorunun büyük bölümünü doğru yanıtlayan ilkokul 4.sınıf öğrencisi Erol Efe Alsoy, Isparta'dan ilk kez ilk 10 sıralamaya girmeyi başardı. Dereceye giren öğrenciye madalya, plaket ve zeka içerikli oyunca hediye edildi.

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